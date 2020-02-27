Віта Семеренко увійшла до трійки головних довгожительок світового біатлону

Українка поступається лише Дізль та Хенкель

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу в Антгольці Віта Семеренко допомогла Україні здобути бронзу в жіночій естафеті.

Ця медаль стала для українки сьомою в кар'єрі на змаганнях цієї категорії (0-2-5).

Свою першу медаль на чемпіонаті світу Семеренко завоювала в лютому 2008 року в Естерзунді, коли разом з сестрою Валею, Оксаною Яковлєвою та Оксаною Хвостенко стала другою в естафеті.

Таким чином, між першим і крайнім медальним успіхом Семеренко на чемпіонатах світу пройшло 12 років і 5 днів.

У списку медальних довгожительок чемпіонату світу Семеренко поступається лише двом німкеням - Уши Дізль (14 років і 11 днів між першою і останньою медаллю) і Андреа Хенкель (12 років, 11 місяців і 17 днів).

Відзначимо, що Валентина Семеренко в цьому рейтингу йде на п'ятому місці (11 років і 28 днів).

Абсолютним рекордсменом світового біатлону по проміжку між першою і останньою медаллю на чемпіонатах світу є Уле-Ейнар Б'єрндален - 20 років і 10 днів.