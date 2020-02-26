 Підгрушна: Не пам'ятаю, коли вигравала медаль на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна: Не пам'ятаю, коли вигравала медаль на чемпіонаті Європи

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Підгрушна: Не пам'ятаю, коли вигравала медаль на чемпіонаті Європи
#Підгрушна

Джерело - Український біатлон.

Після кваліфікації жіночого суперспринту чемпіонату Європи зрозуміли, де Олена Підгрушна зробила помилку - намагалася швидше стріляти і це призвело до двох штрафних кіл. 

Про це він заявив в інтерв'ю UA:Першому.

"Гонка дуже швидка і така інтенсивно-імпульсивна - підйом-спуск-стрільба і так по колу! Потрібно було дуже швидко все робити! Після кваліфікації зрозуміли, де я зробила помилку - намагалася швидше стріляти і це призвело до двох штрафних кіл. На фіналі вже зрозуміла, що краще я полежу, віддихаюся, спокійно відпрацюю на нуль і буду бігти. Так і виходило - з кожним колом я все ближче й ближче наближалася, а на фінішне коло вийшла, бачу - там і Настя, і Валя! Думаю: "О! Класно! Всі разом", але потім ще двох дівчат побачила (сміється). Тоді вже почала боротися, щоб все ж таки дійти до подіуму.

Це був мій перший суперспринт, а кожна дисципліна потребує своєї тактики - десь потрібно повільніше починати, десь - швидше. Теж саме і тут. Було цікаво, як я справлюсь сьогодні, це ж новий досвід! Рада, що все ж таки вдалося! Ще одна медалька для України.

Чесно кажучи, я й не пам'ятаю, коли останній раз здобувала медаль на чемпіонаті Європи! Давно це було. Якось я давненько сюди не приїздила, бо часто співпадали терміни дорослого ЧС та Європи, і чомусь я постійно була в основі і не потрапляла сюди. А коли основа їхала, тоді я пропускала", - сказала Підгрушна.

Останній раз на чемпіонатах Європи Підгрушна вигравала медалі в 2012 році.

Раніше, Підгрушна стала срібною призеркою чемпіонату Європи.

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