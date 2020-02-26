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Підручний: Мені зовсім трішечки не вистачило для перемоги

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Біатлоніст прокоментував бронзу на чемпіонаті Європи
Підручний: Мені зовсім трішечки не вистачило для перемоги
#Підручний, #ЧЄ

Джерело - Український біатлон.

Українець Дмитро Підручний задоволений форматом суперспринту на чемпіонаті Європи з біатлону.

Про це він заявив в інтерв'ю UA:Першому.

"Не сказав би, що втомився. Останнім часом є проблеми зі стійкою - така, досить невпевнена стрільба. Намагався акуратно стріляти, не спішив, тому що кожен постріл має дуже велику ціну на такій короткій дистанції. На жаль, було одне коло штрафу, плюс ще використав два запасних патрони. Можливо, цього запасного якраз не вистачило на фініші, але боровся, старався. На останнє коло виходив зі стрільбища четвертим, далеко була перша двійка - не думав, що їх дістану. Думав, буду боротися з французом за третє місце, але потерпів і зовсім трошки не вистачило на фініші до 1-2 місця.

Розумів, що це мій формат гонки, що можу поборотися за хороше місце. Радий, що вдалося потрапити в трійку призерів! Я досить далеко був від хлопців, що лідирують. Навіть на фінішній прямій я скоротив до них відстань, але зовсім трішечки не вистачило! Це боротьба, вони провели гонку краще за мене", - сказав Підручний.

Раніше, Підручний здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи.

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