П'ятеро українок кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону відбулася кваліфікація у суперспринті.

У фінал суперспринту у жінок кваліфікувалися п'ятеро українок - Валя Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна та Віта Семеренко.

Дарія Блашко не змогла пройти кваліфікацію.

Чемпіонат Європи

Суперспринт, кваліфікація

26 лютого

1. Дінара Алімбекова (0+1) 9:42,0

2. Валя Семеренко (0+1) +2,3

3. Елізабет Герберг (0+0) +12,0

...

20. Юлія Журавок (0+2) +41,2

22. Анастасія Меркушина (1+2) +44,7

23. Олена Підгрушна (2+2) +45,3

29. Віта Семеренко (2+1) +51,1

58. Дарія Блашко (1+1) +1:18,9

Нагадаємо, троє українців кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи.