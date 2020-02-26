 П'ятеро українок кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи | Біатлон | Champion.com.ua
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П'ятеро українок кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи

Сьогодні 14:51 692 0
П'ятеро українок кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи
П'ятеро українок кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи
#Підгрушна, #Семеренко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону відбулася кваліфікація у суперспринті.

У фінал суперспринту у жінок кваліфікувалися п'ятеро українок - Валя Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна та Віта Семеренко. 

Дарія Блашко не змогла пройти кваліфікацію.

Чемпіонат Європи

Суперспринт, кваліфікація

26 лютого

1. Дінара Алімбекова (0+1) 9:42,0
2. Валя Семеренко (0+1) +2,3
3. Елізабет Герберг (0+0) +12,0
...
20. Юлія Журавок (0+2) +41,2
22. Анастасія Меркушина (1+2) +44,7
23. Олена Підгрушна (2+2) +45,3
29. Віта Семеренко (2+1) +51,1
58. Дарія Блашко (1+1) +1:18,9

Нагадаємо, троє українців кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи.

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