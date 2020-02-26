П'ятеро українок кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 26 лютого, на чемпіонаті Європи з біатлону відбулася кваліфікація у суперспринті.
У фінал суперспринту у жінок кваліфікувалися п'ятеро українок - Валя Семеренко, Юлія Журавок, Анастасія Меркушина, Олена Підгрушна та Віта Семеренко.
Дарія Блашко не змогла пройти кваліфікацію.
Чемпіонат Європи
Суперспринт, кваліфікація
26 лютого
1. Дінара Алімбекова (0+1) 9:42,0
2. Валя Семеренко (0+1) +2,3
3. Елізабет Герберг (0+0) +12,0
...
20. Юлія Журавок (0+2) +41,2
22. Анастасія Меркушина (1+2) +44,7
23. Олена Підгрушна (2+2) +45,3
29. Віта Семеренко (2+1) +51,1
58. Дарія Блашко (1+1) +1:18,9
Нагадаємо, троє українців кваліфікувалися у фінал суперспринту на чемпіонаті Європи.