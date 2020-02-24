Підручний: До чемпіонату світу не вдалося вийти на пік форми

Український біатлоніст Дмитро Підручний не зміг вийти на пік форми на чемпіонаті світу в Антгольці.

Про це розповів сам український біатлоніст.

"На торішньому чемпіонаті світу форма була близькою до ідеальної. На жаль, до цього чемпіонату не вдалося вийти на пік. Втім, тут деякі гонки були непоганими. Десяте місце з одним промахом у спринті - це, думаю, був досить високий результат. Після спринту з кожною гонкою все більше і більше відчувалася втома, і з кожною гонкою біглося все важче та важче", - розповів Підручний.