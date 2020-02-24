Тихонов: Зроблю все, щоб Італія більше не отримала чемпіонат світу

Італія більше не повинна приймати чемпіонати світу та етапи Кубка світу через скандал з поліцією.

Про це чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив в інтерв'ю Р-Спорт.

"Думаю, тепер італійці довгий час не отримають чемпіонат світу з біатлону. Нехай італійці краще дивляться на те, як проводить обшуки поліція. Особисто я зроблю все для того, щоб Італія не отримала чемпіонат світу з біатлону. Треба розглядати питання, чи давати італійцям проведення Кубка світу і чемпіонату світу.

Те, що сталося з Логіновим в Італії - вина виконкому IBU і президента Даліна. Таке враження, що в IBU немає президента. Далін - ніякий президент, на наступний конгрес він може не їхати.

Чемпіонат світу - це велике свято, якого чекає весь світ. Якщо IBU не має ніякого відношення до обшуків, тоді подайте у відставку і підіть! Ви зіпсували свято. Даліну я більше руки ніколи не подам", - розповів Тихонов.