 Тихонов: Зроблю все, щоб Італія більше не отримала чемпіонат світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Тихонов: Зроблю все, щоб Італія більше не отримала чемпіонат світу

Сьогодні 12:25 2628 4
Чотириразовий олімпійський чемпіон розкритикував керівництво IBU
Тихонов: Зроблю все, щоб Італія більше не отримала чемпіонат світу
#Тихонов, #Італія

Джерело - sports.ru.

Італія більше не повинна приймати чемпіонати світу та етапи Кубка світу через скандал з поліцією.

Про це чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов заявив в інтерв'ю Р-Спорт.

"Думаю, тепер італійці довгий час не отримають чемпіонат світу з біатлону. Нехай італійці краще дивляться на те, як проводить обшуки поліція. Особисто я зроблю все для того, щоб Італія не отримала чемпіонат світу з біатлону. Треба розглядати питання, чи давати італійцям проведення Кубка світу і чемпіонату світу.

Те, що сталося з Логіновим в Італії - вина виконкому IBU і президента Даліна. Таке враження, що в IBU немає президента. Далін - ніякий президент, на наступний конгрес він може не їхати.

Чемпіонат світу - це велике свято, якого чекає весь світ. Якщо IBU не має ніякого відношення до обшуків, тоді подайте у відставку і підіть! Ви зіпсували свято. Даліну я більше руки ніколи не подам", - розповів Тихонов.

Нагадаємо, на Логінова і його тренера заведено кримінальну справу.

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