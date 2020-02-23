На Логінова і його тренера заведено кримінальну справу

Джерело - Чемпіон.
Італійська поліція завела кримінальну справу на біатлоніста Олександра Логінова і його тренера Олександра Касперовича.
Про це телекоментатор Дмитро Губернієв повідомляє у Telegram.
"Є інфа, що на Логінова і Касперовича заведено кримінальну справу в Італії! Лист панянки з IBU виявилося вельми серйозним! Чекаємо розвитку подій. Але з Італії їх випустять", - написав Губернієв.
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Вранці 22 лютого італійські поліцейські провели обшук в кімнатах росіян на чемпіонаті світу-2020 на Антгольці.
Причиною цьому послужило звернення з Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) з приводу того, що Касперович використовував на турнірі чужу акредитацію.
Раніше, Логінов знявся з мас-старту.