 Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)

Сьогодні 16:53 45209 0
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)

Джерело - Чемпіон.

З 13 по 23 лютого в італійському Антгольці (Антерсельва) відбудеться чемпіонат світу з біатлону. 

У рамках світової першості заплановано 12 гонок. По 5 у жінок та чоловіків, а також дві змішані естафети - класична та одиночна. 

Тренери збірної України назвали склад на чемпіонат, до якого увійшли по 6 у чоловіків і жінок. 

13 лютого, 15:45 - Змішана естафета. Пряма трансляція. Результат

14 лютого, 15:45 - Спринт 7.5 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

15 лютого, 15:45 - Спринт 10 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

16 лютого, 14:00 - Гонка переслідування 10 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

16 лютого, 16:15 - Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

18 лютого, 15:15 - Індивідуальна гонка 15 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

19 лютого, 15:15 - Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

20 лютого, 16:15 - Одиночна змішана естафета. Пряма трансляція. Результат

22 лютого, 12:45 - Естафета 4х6 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

22 лютого, 15:45 - Естафета 4х7.5 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

23 лютого, 13:30 - Мас-старт 12.5 км, Жінки. Пряма трансляція. Результат

23 лютого, 16:00 - Мас-старт 15 км, Чоловіки. Пряма трансляція. Результат

Нагадаємо, що тренери збірної України назвали склад на змішану естафету. Також повідомлялося, що із збірної Казахстану виключили чотирьох спортсменів через алкоголь.

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