 Це перемога четвірки, а не моя заслуга, - Підгрушна | Біатлон | Champion.com.ua
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Підгрушна: Це перемога четвірки, а не моя заслуга

Сьогодні 16:48 271 0
Капітан збірної України подякувала своїм партнеркам по естафеті
Підгрушна: Це перемога четвірки, а не моя заслуга
#Підгрушна, #Збірна України

Джерело - biathlon.com.ua.

Капітан збірної України Олена Підгрушна до кінця боролася за найвищі позиції в естафеті на чемпіонаті світу в Антгольці.

Про це вона розповіла після гонки.

"Завжди кажуть, що перемога лише четвірки й ні в якому разі не лише моя заслуга. Усі боролися. Я розуміла, що потрібно просто вмикатися на максимум зі старту, тому що потрібно було і наздоганяти наших лідерів, і не відставати від них, самопочуття сьогодні мені дозволило боротися з ними", - сказала Олена.

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"Звичайно, коли попередніх пару кіл я просто виклалася, на фініші боротися з Херман було вище моїх можливостей. Але все рівно до останнього я боролася. Лише коли вона мене вже обійшла, коли я обернулася і побачила, що чешка відстала, тільки тоді я вже змогла трішечки розслабитися і спокійніше поїхати", - підсумувала спортсменка.

Нагадаємо, збірна України посіла 10-е місце в одиночній змішаній гонці.

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