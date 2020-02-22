Тренер російського біатлоніста Олександра Логінова, Олександр Касперович не міг прибути на чемпіонат світу по українській акредитації.

Про це розповів президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"У Касперовича не могли знайти нашої акредитації, тому що у нього її немає. Ми зараз на шляху на стрільбищі, ще не знаємо всіх деталей, але це якісь чутки, що у нього знайшли і забрали нашу акредитацію.

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Могла бути ситуація, що він міг взяти чиюсь акредитацію, щоб потрапити на трасу. Таке допускаю, але щоб у нього знайшли нашу акредитацію в кімнаті, то це нереально. Це вже все обросло чутками. Не було так, як там пишуть", - розповів Бринзак.