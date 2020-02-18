Семеренко: Не сваріть нас сильно, ми засмучуємося ще сильніше

Джерело - UA: ПЕРШИЙ.
Валя Семеренко була розчарованою своїм виступом в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу-2020 на Антгольці.
Про це вона заявила в інтерв'ю UA:Перший.
"Складно щось коментувати, я дуже розчарована. Не очікувала такого результату. Немає стрільби. Як пішов збій в останні дні збору в Лівіньо, так і не проходить. Це шок для мене.
Не сваріть нас сильно, ми намагаємося, теж не хочемо цих промахів, завжди намагаємося стріляти чисто. Ми засмучуємося ще сильніше, ніж ви. Вибачте, що не виходить вас порадувати", - зазначила Семеренко.
Раніше, Валентина Семеренко посіла 42-е місце в індивідуальній гонці
Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.