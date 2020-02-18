Семеренко: Не сваріть нас сильно, ми засмучуємося ще сильніше

Валя Семеренко була розчарованою своїм виступом в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу-2020 на Антгольці.

Про це вона заявила в інтерв'ю UA:Перший.

"Складно щось коментувати, я дуже розчарована. Не очікувала такого результату. Немає стрільби. Як пішов збій в останні дні збору в Лівіньо, так і не проходить. Це шок для мене.

Не сваріть нас сильно, ми намагаємося, теж не хочемо цих промахів, завжди намагаємося стріляти чисто. Ми засмучуємося ще сильніше, ніж ви. Вибачте, що не виходить вас порадувати", - зазначила Семеренко.