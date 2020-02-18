 Меркушина стала найкращою у швидкострільності в індивідуальній гонці | Біатлон | Champion.com.ua
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Меркушина стала найкращою у швидкострільності в індивідуальній гонці

Сьогодні 18:25 238 0
Українка на стрільбу витратила 1.33,0
Меркушина стала найкращою у швидкострільності в індивідуальній гонці
#Меркушина, #Семеренко

Джерело - Tribuna.com.

Українська біатлоністка  Анастасія Меркушина показала найкращу швидкострільність в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в Антгольц-Антерсельві.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Віта Семеренко була другою за цим показником.

Чемпіонат світу
Індивідуальна гонка, жінки
Швидкострільність

1. Анастасія Меркушина (Україна) - 1.33,0

2-4. Віта Семеренко (Україна) - 1.42,0

2-4. Байба Бендика (Латвія) - 1.42,0

2-4. Люція Харватова (Чехія) - 1.42,0 ...

21-25. Юлія Джима (Україна) - 1.58,0 ...

32-35. Валентина Семеренко (Україна) - 2.03,0

Раніше, Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку.

Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.

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