Меркушина стала найкращою у швидкострільності в індивідуальній гонці

Джерело - Tribuna.com.
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина показала найкращу швидкострільність в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в Антгольц-Антерсельві.
Про це повідомляє Tribuna.com.
Віта Семеренко була другою за цим показником.
Чемпіонат світу
Індивідуальна гонка, жінки
Швидкострільність
1. Анастасія Меркушина (Україна) - 1.33,0
2-4. Віта Семеренко (Україна) - 1.42,0
2-4. Байба Бендика (Латвія) - 1.42,0
2-4. Люція Харватова (Чехія) - 1.42,0 ...
21-25. Юлія Джима (Україна) - 1.58,0 ...
32-35. Валентина Семеренко (Україна) - 2.03,0
Раніше, Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку.
Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.