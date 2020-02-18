Меркушина стала найкращою у швидкострільності в індивідуальній гонці

Українка на стрільбу витратила 1.33,0

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина показала найкращу швидкострільність в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу в Антгольц-Антерсельві.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Віта Семеренко була другою за цим показником.

Чемпіонат світу

Індивідуальна гонка, жінки

Швидкострільність

1. Анастасія Меркушина (Україна) - 1.33,0

2-4. Віта Семеренко (Україна) - 1.42,0

2-4. Байба Бендика (Латвія) - 1.42,0

2-4. Люція Харватова (Чехія) - 1.42,0 ...

21-25. Юлія Джима (Україна) - 1.58,0 ...

32-35. Валентина Семеренко (Україна) - 2.03,0

Раніше, Меркушина потрапила до ТОП-15, інші українки провалили індивідуальну гонку.

Нагадаємо, Підручний не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу.