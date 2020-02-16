Тищенко зайняв 28-е місце в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в Мартеллі

Джерело - Чемпіон.

У заключний день сьомого етапу Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло відбулися гонки переслідування.

У чоловічому персьюті з українців найуспішнішим був Артем Тищенко, який зумів переміститися вгору на шість рядків і фінішувати 28-м.

Перемогу святкував норвежець Ларс-Хельге Біркланд.

Гонка переслідування. Чоловіки

1. Ларс-Хельге Біркланд (0+0+1+1) 33:22,4

2. Ерік Лессер (0+0+1+1) +0,5

3. Лукас Фратцшер (1+0+0+0) +31,7

...

28. Артем Тищенко (1+0+0+2) +3:23,1

35. Віталій Труш (0+0+3+2) +3:44,8

48. Руслан Бригадир (0+1+0+1) +4:53,1

50. Андрій Доценко (1+1+1+1) +4:56,8

53. Тарас Лесюк (2+2+1+2) +6:05,1