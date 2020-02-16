Тищенко зайняв 28-е місце в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в Мартеллі

Джерело - Чемпіон.
У заключний день сьомого етапу Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло відбулися гонки переслідування.
У чоловічому персьюті з українців найуспішнішим був Артем Тищенко, який зумів переміститися вгору на шість рядків і фінішувати 28-м.
Перемогу святкував норвежець Ларс-Хельге Біркланд.
Гонка переслідування. Чоловіки
1. Ларс-Хельге Біркланд (0+0+1+1) 33:22,4
2. Ерік Лессер (0+0+1+1) +0,5
3. Лукас Фратцшер (1+0+0+0) +31,7
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28. Артем Тищенко (1+0+0+2) +3:23,1
35. Віталій Труш (0+0+3+2) +3:44,8
48. Руслан Бригадир (0+1+0+1) +4:53,1
50. Андрій Доценко (1+1+1+1) +4:56,8
53. Тарас Лесюк (2+2+1+2) +6:05,1