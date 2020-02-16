 Тищенко зайняв 28-е місце в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в Мартеллі | Біатлон | Champion.com.ua
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Тищенко зайняв 28-е місце в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в Мартеллі

Сьогодні 12:39 93 0
Тищенко зайняв 28-е місце в гонці переслідування на етапі Кубка IBU в Мартеллі

Джерело - Чемпіон.

У заключний день сьомого етапу Кубка IBU в Мартелл-валь-Мартелло відбулися гонки переслідування.

У чоловічому персьюті з українців найуспішнішим був Артем Тищенко, який зумів переміститися вгору на шість рядків і фінішувати 28-м.

Перемогу святкував норвежець Ларс-Хельге Біркланд.

Гонка переслідування. Чоловіки

1.  Ларс-Хельге Біркланд (0+0+1+1) 33:22,4
2.  Ерік Лессер (0+0+1+1) +0,5
3.  Лукас Фратцшер (1+0+0+0) +31,7
...
28.  Артем Тищенко (1+0+0+2) +3:23,1
35.  Віталій Труш (0+0+3+2) +3:44,8
48.  Руслан Бригадир (0+1+0+1) +4:53,1
50.  Андрій Доценко (1+1+1+1) +4:56,8
53.  Тарас Лесюк (2+2+1+2) +6:05,1

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