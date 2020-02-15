Росія позбудеться першого місця в медальному заліку Олімпіади-2014

Після дискваліфікації Устюгова збірну Росії позбавлять золота в біатлоній естафеті

Джерело - Чемпіон.

Збірна Росії залишиться без першого місця в медальному заліку зимових Олімпійських ігор-2014 в Сочі після дискваліфікації біатлоніста Євгена Устюгова.

Устюгов звинувачується у вживанні оксандролона. Устюгов і збірна Росії будуть позбавлені золота Сочі-2014 в естафеті.

У разі позбавлення медалі на першому місці медального заліку Сочі-2014 виявиться збірна Норвегії (11-5-10), на другому - збірна Канади (10-10-5). Російська збірна опуститься на третю сходинку (10-9-9).

Нагадаємо, олімпійську чемпіонку з Росії Слєпцову дискваліфікували за допінг.