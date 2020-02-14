Підгрушна показала третій час на останньому колі спринту

Джерело - Чемпіон.
Українська біатлоністка Олена Підгрушна додала на останньому колі спринту на чемпіонаті світу.
Українка стала третьою за часом ходуна останньому колі. Такий результат дозволив Підгрушній піднятися з 7 на 4 місце.
Чемпіонат світу
Спринт, Жінки
Лижний хід на останньому колі
1. Деніз Геррманн (Німеччина) - 6.16,5
2. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) - 6,7
3. Олена Підгрушна (Україна) - 7,1
23. Юлія Джима (Україна) - 24,0
57. Віта Семеренко (Україна) - 42,8
62. Валентина Семеренко (Україна) - 46,7
Нагадаємо, Підгрушна зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу.
Раніше, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.