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Підгрушна показала третій час на останньому колі спринту

Сьогодні 17:49 207 0
Олена Підгрушна повністю виклалась на останньому колі спринту на чемпіонаті світу
Підгрушна показала третій час на останньому колі спринту
#Підгрушна

Джерело - Чемпіон.

Українська біатлоністка Олена Підгрушна додала на останньому колі спринту на чемпіонаті світу.

Українка стала третьою за часом ходуна останньому колі. Такий результат дозволив Підгрушній піднятися з 7 на 4 місце.

Чемпіонат світу

Спринт, Жінки

Лижний хід на останньому колі

1. Деніз Геррманн (Німеччина) - 6.16,5
2. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) - 6,7
3. Олена Підгрушна (Україна) - 7,1
23. Юлія Джима (Україна) - 24,0
57. Віта Семеренко (Україна) - 42,8
62. Валентина Семеренко (Україна) - 46,7

Нагадаємо, Підгрушна зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу.

Раніше, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.

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