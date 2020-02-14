Підгрушна: Четверті місця на чемпіонаті світу нікому не потрібні

Промах завади Олені Підгрушній посісти призове місце у спринті на чемпіонаті світу.

Про це розповіла сама українська біатлоністка.

"Це чемпіонат світу - четверті і п'яті місця тут нікому не потрібні. Хотілося медалі, але так вийшло.

Це був мій промах, перетримала його на першому пострілі.

На останньому колі намагалася додати, на фініші вже дізналася, що вийшло додати там, де могла.

Важкий чемпіонат світу, це помітно за кількістю промахів. Мало нулів для такої погоди", - розповіла Підгрушна.