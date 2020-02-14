 IBU почала допінговий розгляд справи відносно російскього біатлоніста | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна - Хібіно: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Хуахіні. LIVE
Сьогодні 13:00 1661
Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 13:21 2362
Шахтар потрапив до ТОП-30 списку найбільш фінансово стабільних клубів світу
Сьогодні 13:15 321
Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова
Сьогодні 12:59 224
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Сьогодні 12:48 1282
Чемпіонат світу з біатлону 2020: розклад, онлайн-трансляції, результати (оновлюється)
Сьогодні 04:30 8147
Лисак завоювала бронзу на чемпіонаті Європи з боротьби
Вчора 20:34 364
Лівач стала срібною призеркою чемпіонату Європи з боротьби
Вчора 19:48 1498
Чемпіонат світу з біатлону 2020: Визначився склад збірної України на спринт
Вчора 19:16 1912
Підручний: Потрібно було ризикувати – я й ризикнув
Вчора 17:46 1390 2
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:33 Біатлон IBU почала допінговий розгляд справи відносно російскього біатлоніста 68
13:21 Пряма трансляція Чемпіонат світу. Спринт 7,5 км. Жінки. Онлайн-трансляція. LIVE 2362
13:15 Футбол Шахтар потрапив до ТОП-30 списку найбільш фінансово стабільних клубів світу 321
13:11 Біатлон Україна має шанс здобути медаль чемпіонату світу з біатлону 402
13:00 Пряма трансляція Світоліна - Хібіно: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу в Хуахіні. LIVE 1661
12:59 Футбол Карпати погодилися передати корпоративні права клубу громаді Львова 224
12:48 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 77
12:48 Блог Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! 1282
12:41 Футбол УАФ затвердила три міста України, які приймуть товариські матчі збірної 123
12:25 Футбол Реал Сосьєдад - Мірандес 2:1. Огляд матчу 118
12:11 Блог Берінчик - Сарміенто: промо-ролик бою 412
12:09 Футбол Ювентус хоче підписати екс-гравця Шахтаря 323
11:51 Футбол Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно 312
11:33 Футбол Верес підписав екс-півзахисника Динамо 399
11:32 Блог Беленюк — про расизм, запрошення від Зеленського та секс на Олімпіаді 746
11:15 Біатлон Крчмарж: Підручний пішов на коло штрафу і мені було легше утримати третю позицію 221
10:57 Футбол Ібрагімович пропустить другий півфінальний матч з Ювентусом 418
10:45 Блог Ломаченко взяв участь в автоперегонах 392
10:41 Футбол Барселона готова до нових переговорів щодо Неймара 208
10:25 Футбол Маріуполь програв Локомотиву у контрольному матчі 182
10:10 Хокей. УХЛ Дніпро - Крижані Вовки 8:2. Огляд матчу 144
09:55 Футбол Матч Барселона - Реал може відбутися у Лас-Вегасі 464
09:40 Футбол Маріуполь - Валмієра 9:0. Огляд матчу 292
09:25 Хокей Нашвілл знищив Айлендерс, Баффало здолав Колумбус. Результати матчів НХЛ 158
09:10 Футбол Олімпік переграв Динамо з Батумі у контрольному матчі 249

IBU почала допінговий розгляд справи відносно російскього біатлоніста

Сьогодні 13:33 68 0
Устюгова звинувачують у порушеннях біопаспорту
IBU почала допінговий розгляд справи відносно російскього біатлоніста
#Устюгов, #допінг

Джерело - rossaprimavera.ru.

Новий допінговий розгляд справи щодо олімпійського чемпіона Сочі Євгена Устюгова започаткував Міжнародний союз біатлоністів.

Про це повідомляє ТАСС.

BIU пред'явило Устюгову звинувачення в яке порушення антидопінгових правил IBU. Звинувачення ґрунтується на аномаліях в біологічному паспорті спортсмена з січня 2010 року по лютий 2014 року.

Відзначимо, IBU вдруге звинувачує Устюгова в тому, що він порушував антидопінгові правила. У серпні 2018 року його виправдали.

Устюгов завершив кар'єру у 2014 році відразу після Олімпіади в Сочі, де він виграв золото Олімпійських ігор в естафеті. Це було його друге золото Олімпіади, перше він завоював у Ванкувері чотирма роками раніше в гонці із загального старту.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени. 

Коментарі ()