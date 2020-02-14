IBU почала допінговий розгляд справи відносно російскього біатлоніста

Устюгова звинувачують у порушеннях біопаспорту

Новий допінговий розгляд справи щодо олімпійського чемпіона Сочі Євгена Устюгова започаткував Міжнародний союз біатлоністів.

Про це повідомляє ТАСС.

BIU пред'явило Устюгову звинувачення в яке порушення антидопінгових правил IBU. Звинувачення ґрунтується на аномаліях в біологічному паспорті спортсмена з січня 2010 року по лютий 2014 року.

Відзначимо, IBU вдруге звинувачує Устюгова в тому, що він порушував антидопінгові правила. У серпні 2018 року його виправдали.

Устюгов завершив кар'єру у 2014 році відразу після Олімпіади в Сочі, де він виграв золото Олімпійських ігор в естафеті. Це було його друге золото Олімпіади, перше він завоював у Ванкувері чотирма роками раніше в гонці із загального старту.

Нагадаємо, згідно з накладеними WADA санкціями, на змаганнях росіяни зможуть виступати без прапора і гімну, а до участі в турнірах можуть бути допущені тільки "чисті" від допінгу спортсмени.