 Санітра: Збірна України бігла на межі своїх можливостей | Біатлон | Champion.com.ua
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Санітра: Збірна України бігла на межі своїх можливостей

Сьогодні 23:16 138 0
Юрай Санітра прокоментував результат збірної України у змішаній естафеті
Санітра: Збірна України бігла на межі своїх можливостей
#Україна, #Санітра

Джерело - biathlon.com.ua.

 Збірна України у змішаній естафеті на чемпіонаті світу виклалась на максимум своїх можливостей.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Результат непоганий. Але по тому, як розвивалася ця гонка, була можливість завоювати першу медаль вже на старті чемпіонату світу. Ну зараз легко говорити. Всі хотіли - я думаю, і дівчата, і хлопці бігли на межі своїх можливостей, і без ризику на хороший результат сподіватися не можна було. Тому з колом штрафу і сім'ю запасними патронами, п'яте місце - дуже хороший результат. Будемо готуватися далі і сподіватися на успішні наступні старти", - відзначив Санітра.

Раніше, визначився склад збірної України на спринт.

Нагадаємо, збірна України фінішувала п’ятою у змішаній естафеті на чемпіонаті світу.

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