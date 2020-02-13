Штрафне коло Підручного позбавило Україну медалі на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 лютого, чемпіонату світу з біатлону 2020 відкривала змішана естафета.
Збірну України у гонці представляли - Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Артем Прима, Дмитро Підручний.
Гонку впевнено виграли норвежці. Другу сходинку посіла збірна Італії, третіми несподівано пройшли чехи.
Чемпіонат світу 2020
Антгольц-Антерсельва (Італія)
Змішана естафета
13 лютого
1. Норвегія (0+7) 1:02:27,7
2. Італія (0+6) +15,6
3. Чехія (0+2) +30,8
4. Німеччина (1+10) +49,2
5. Україна (1+7) +56,1
6. Росія (0+8) +59,4