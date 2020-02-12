Італія виставила найсильніший склад на змішану естафету ЧС-2020

Став відомий склад збірної Італії на змішану естафету чемпіонату світу

Став відомий склад збірної Італії на змішану естафету в Антгольці.

Про це повідомляє Ski-Nordique.

У гонці візьмуть участь - Ліза Віттоцці, Доротея Вірер, Лукас Хофер і Домінік Віндіш.

"У нас в команді всі тихо і спокійно. Ми постараємося разом добути медалі в цій гонці. Її формат нам підходить найбільше", - розповіла Віттоцці.

Відзначимо, що збірна Італії в такому ж складі ставала бронзовим призером в змішаній естафеті на ЧС-2019 і Олімпіаді-2018 в Пхенчхані.

Раніше, України назвала склад на змішану естафету чемпіонату світу.

Нагадаємо, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.