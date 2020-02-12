Італія виставила найсильніший склад на змішану естафету ЧС-2020

Джерело - ua.tribuna.com.
Став відомий склад збірної Італії на змішану естафету в Антгольці.
Про це повідомляє Ski-Nordique.
У гонці візьмуть участь - Ліза Віттоцці, Доротея Вірер, Лукас Хофер і Домінік Віндіш.
"У нас в команді всі тихо і спокійно. Ми постараємося разом добути медалі в цій гонці. Її формат нам підходить найбільше", - розповіла Віттоцці.
Відзначимо, що збірна Італії в такому ж складі ставала бронзовим призером в змішаній естафеті на ЧС-2019 і Олімпіаді-2018 в Пхенчхані.
Раніше, України назвала склад на змішану естафету чемпіонату світу.
Нагадаємо, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.