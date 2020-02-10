 Лєсніков: На змішану естафету розглядаємо трьох спортсменок | Біатлон | Champion.com.ua
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Лєсніков: На змішану естафету розглядаємо трьох спортсменок

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Сестри Семеренко виступлять у спринті
Лєсніков: На змішану естафету розглядаємо трьох спортсменок
#Лєсніков, #Семеренко

Джерело - Tribuna.com.

Тренери будуть обирати на змішану естафету на чемпіонат світу з біатлону в Антгольці серед трьох спортсменок.

Про це заявив старший тренер жіночої збірної України Валерій Лєісніков 

"У нас ще є кілька днів до початку змагань. Попередньо, в спринтерській гонці точно стартують Віта Семеренко і Валя Семеренко. На змішану естафету розглядаємо трьох спортсменок: Настю Меркушину, Юлію Джиму і Олену Підгрушну. З них виберемо двох.

До класичної естафети ще далеко. На той час відбудеться більшість гонок на чемпіонаті світу. Будемо дивитися на фізичний стан наших біатлоністок, на те, як вони будуть працювати на висоті в Антгольці", - сказав Лєсніков.

Чемпіонат світу стартує 13 лютого.

Раніше, збірна України оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

Нагадаємо, Журавок здобула бронзу в мас-старті на етапі Кубка IBU.

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