 Чемпіонат світу з біатлону-2020: календар і розклад змагань | Біатлон | Champion.com.ua
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Чемпіонат світу з біатлону-2020: календар і розклад змагань

Сьогодні 17:54 1001 0
Чемпіонат світу з біатлону-2020: календар і розклад змагань

Джерело - Чемпіон.

В італійському Ангольці з 13 по 23 лютого пройде чемпіонат світу-2020 з біатлону.

Чемпіонат світу

Антгольц, Італія

 

13 лютого

Змішана естафета 15.45

14 лютого 

Спринт, жінки 15.45

15 лютого

Спринт, чоловіки 15.45

16 лютого

Гонка переслідування, жінки 14.00

Гонка переслідування, чоловіки 16.15

18 лютого

Індивідуальна гонка, жінки 15.15

19 лютого

Індивідуальна гонка, чоловіки 15.15

20 лютого

Сингл-мікст 16.15

22 лютого

Естафета, жінки 12.45

Естафета, чоловіки 15.45

23 лютого

Мас-старт, жінки 13.30

Мас-старт, чоловіки 16.00

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