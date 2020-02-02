Джерело - sport.ua.
Французький біатлоніст Кінтен Фійон Має має намір здобути як мінімум дві золоті нагороди на чемпіонаті світу в Антхольц-Антарсельві.
Про це він розповів Nordic Magazine.
"Статус біатлоніста номер два в світі тисне на мене, але я намагаюся абстрагуватися від цього. На чемпіонаті світу буде більше ЗМІ та глядачів. Це створить іншу атмосферу, але гонки будуть такими ж. Я хочу виграти як особисте, так і командне золото", - сказав Фійон Має.
Чемпіонат світу-2020 по біатлону відбудеться в італійському Антхольці з 13 по 23 лютого.
Нагадаємо, китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу.