Француз поставив високі цілі на ЧС

Французький біатлоніст Кінтен Фійон Має має намір здобути як мінімум дві золоті нагороди на чемпіонаті світу в Антхольц-Антарсельві.

Про це він розповів Nordic Magazine.

"Статус біатлоніста номер два в світі тисне на мене, але я намагаюся абстрагуватися від цього. На чемпіонаті світу буде більше ЗМІ та глядачів. Це створить іншу атмосферу, але гонки будуть такими ж. Я хочу виграти як особисте, так і командне золото", - сказав Фійон Має.

Чемпіонат світу-2020 по біатлону відбудеться в італійському Антхольці з 13 по 23 лютого.

Нагадаємо, китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу.