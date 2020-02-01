Катерина Бех продемонструвала найкращий результат серед українок

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 01 лютого, на чемпіонаті світу серед юніорів у швейцарському Ленцергайді відбулася спринтерська гонка у юніорок.

Українка Катерина Бех потужно розпочала гонку, показавши кращий розгін на першому кілометрі. Однак три промахи на першому вогневому рубежі вибили її із боротьби за медалі. У підсумку вона зайняла 16 місце.

Юніорський чемпіонат світу

Спинт, Юніорки

01 лютого

1. Анастасія Шевченко (0+0) 23:19,3

2. Аасне Скреде (0+1) +40,9

3. Мілена Тодорова (1+2) +48,9

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16. Катерина Бех (3+0) +1:39,8

40. Анастасія Рассказова (0+1) +2:48,2

45. Оксана Москаленко (2+2) +3:02,1

49. Любов Кіпяченкова (2+1) +3:28,3

56. Лілія Стебліна (0+1) +4:09,3

Нагадаємо, збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу.