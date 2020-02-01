Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 01 лютого, на чемпіонаті світу серед юніорів у швейцарському Ленцергайді відбулася спринтерська гонка у юніорок.
Українка Катерина Бех потужно розпочала гонку, показавши кращий розгін на першому кілометрі. Однак три промахи на першому вогневому рубежі вибили її із боротьби за медалі. У підсумку вона зайняла 16 місце.
Юніорський чемпіонат світу
Спинт, Юніорки
01 лютого
1. Анастасія Шевченко (0+0) 23:19,3
2. Аасне Скреде (0+1) +40,9
3. Мілена Тодорова (1+2) +48,9
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16. Катерина Бех (3+0) +1:39,8
40. Анастасія Рассказова (0+1) +2:48,2
45. Оксана Москаленко (2+2) +3:02,1
49. Любов Кіпяченкова (2+1) +3:28,3
56. Лілія Стебліна (0+1) +4:09,3
Нагадаємо, збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу.