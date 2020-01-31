Підручний: З нетерпінням чекаємо чемпіонат світу

Джерело - Чемпіон.
Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний готується до чемпіонату світу.
Про це розповів сам біатлоніст в Іnstagram.
"Останні приготування перед чемпіонатом світу, з нетерпінням чекаємо Антгольц!", - написав Підручний.
Чемпіонат світу-2020 по біатлону відбудеться в італійському Антгольці у період з 13 по 23 лютого.
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Останні приготування перед чемпіонатом світу, з нетерпінням чекаємо Антхольц!😉💪😀 #biathlon #biathlonukraine #swix #salomon #sport #trening #ski
Нагадаємо, збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу.