Підручний: З нетерпінням чекаємо чемпіонат світу

Дмитро Підручний очікує головний турнір сезону

Джерело - Чемпіон.

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний готується до чемпіонату світу.

Про це розповів сам біатлоніст в Іnstagram.

"Останні приготування перед чемпіонатом світу, з нетерпінням чекаємо Антгольц!", - написав Підручний.

Чемпіонат світу-2020 по біатлону відбудеться в італійському Антгольці у період з 13 по 23 лютого.



Нагадаємо, збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу.