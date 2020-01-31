Українка у ТОП-25 в спринті на юніорському чемпіонаті світу

У Швейцарії відбувся спринт у дівчат в рамках юніорського чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 січня, на чемпіонаті світу серед юніорів у швейцарському Ленцергайді відбулася спринтерська гонка у дівчат.

Українка Юлія Городна допустила лише один промах у стрільбі лежачи, однак програла переможниці півтори хвилини. У підсумку українка посіла 25 місце.

Юніорський чемпіонат світу

Спринт, Дівчата

31 січня

1. Лінда Цінгерле (0+1) 17:44,7

2. Любов Калініна (0+0) +20,8

3. Ошеана Мішлон (1+1) +21,3

...

25. Юлія Городна (1+0) +1:32,5

59. Олена Городна (1+2) +2:54,0

72. Дар'я Скрябіна (1+2) +3:30,9