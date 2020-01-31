Українка у ТОП-25 в спринті на юніорському чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 січня, на чемпіонаті світу серед юніорів у швейцарському Ленцергайді відбулася спринтерська гонка у дівчат.
Українка Юлія Городна допустила лише один промах у стрільбі лежачи, однак програла переможниці півтори хвилини. У підсумку українка посіла 25 місце.
Юніорський чемпіонат світу
Спринт, Дівчата
31 січня
1. Лінда Цінгерле (0+1) 17:44,7
2. Любов Калініна (0+0) +20,8
3. Ошеана Мішлон (1+1) +21,3
...
25. Юлія Городна (1+0) +1:32,5
59. Олена Городна (1+2) +2:54,0
72. Дар'я Скрябіна (1+2) +3:30,9
86. Олександра Усенко (1+4) +5:34,3
Нагадаємо, збірну України дискваліфікували в естафеті на юніорському чемпіонаті світу.