Батько Меркушиної: Після Обергофа Настю відмовилися заявляти на Рупольдинг

Стали відомі причини пропуску Анастасією Меркушиною п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Про це розповів батько та особистий наставник української біатлоністки Олег Меркушин.

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"Поясніть ситуацію після Обергофу. Як було прийнято рішення, що ви підете на збір? Після Обергофу ми самі поїхали на збір. Нам чітко сказали, що нас навіть не заявляють на Рупольдинг. А варіант їхати більше тисячі кілометрів в одну сторону для того, щоб виступити на Кубку IBU, звичайно, неприйнятний. Тому, звичайно, краще було підготуватися на висоті, частково, тому і бігли тут індивідуальну гонку, тому що два тижні без стартів вийти відразу на естафету - це малореально, це сто відсотків будуть помилки", - розповів Меркушин.