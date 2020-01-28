 Батько Меркушиної: Після Обергофа Настю відмовилися заявляти на Рупольдинг | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій
Сьогодні 14:40 1419
Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE
Сьогодні 15:57 353
Карпати: Що вмерло - померти не може? Або як врятувати львівську легенду?
Сьогодні 14:12 460
Динамо завдяки дублю Каргбо переграло Кайрат у контрольному матчі
Сьогодні 12:57 1744
Світоліна підніметься на четверте місце у рейтингу WTA
Сьогодні 10:10 1358
Збірна України на Євро-2020 базуватиметься у Бухаресті
Сьогодні 08:08 834
Гірн назвав дату бою Усик – Чісора
Вчора 21:56 2488 1
Блашко пропустить чемпіонат світу
Вчора 20:33 2292
У Шахтарі обрали нового капітана
Вчора 20:17 3446
Динамо розгромило брестське Динамо у контрольному матчі
Вчора 17:55 3582
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:45 Футбол Маріуполь втратив перемогу над Санкт-Пельтен у контрольному матчі 62
18:30 Футбол Фламенгу викупив у Інтера Габігола 83
18:16 Футбол Шахтар не позбавляв Тайсона капітанської пов'язки - ЗМІ 231
17:58 Футбол Фернандінью продовжив контракт із Манчестер Сіті 239
17:47 Біатлон Батько Меркушиної: Після Обергофа Настю відмовилися заявляти на Рупольдинг 664
17:44 Блог Мілевський змусив тікати Бойка з лави для запасних 986
17:30 Футбол Дніпро-1 переглядає французького нападника 309
17:25 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 211897
17:13 Футбол Сульшер анонсував повернення Санчеса 311
16:50 Футбол Шкода, що не забив – Михайличенко про заміну форварда на голкіпера 1682 1
16:39 Блог Далакян готується до 4 захисту титулу чемпіона світу 332
16:33 Баскетбол Миколаїв підписав американського нападника 157
16:16 Футбол Цітаішвілі та ще троє гравців повернулися у Динамо-U-19 718
15:57 Пряма трансляція Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE 353
15:53 Хокей. УХЛ Шапіро повернувся до Крижаних Вовків 179
15:48 Пряма трансляція Астон Вілла - Лестер: онлайн трансляція півфіналу Кубку ліги. LIVE 177
15:39 Футбол Манчестер Юнайтед спробує підписати Бейла 364
15:26 Футбол Інтер підписав Еріксена 277
15:19 Баскетбол Клуб Вищої ліги підсилився двома американськими легіонерами 278
15:10 Теніс Ястремська не захищатиме титул у Хуахіні 362
14:55 Бокс Вайлдер: Пістолет лежав у мене на колінах і я думав про самогубство 1098
14:40 Футбол Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 1419
14:40 ММА Бійця ММА заарештували за торгівлю наркотиками 202
14:25 Бокс Команди Джошуа і Пулєва просять IBF перенести торги до 14 лютого 265
14:21 Футбол Гірник-Спорт під загрозою неотримання атестату на сезон 2020/21 317

Батько Меркушиної: Після Обергофа Настю відмовилися заявляти на Рупольдинг

Сьогодні 17:47 664 0
Олег Меркушин прокоментував пропуск Анастасією Меркушиною п'ятого етапу Кубка світу
Батько Меркушиної: Після Обергофа Настю відмовилися заявляти на Рупольдинг
#Меркушина

Джерело - xsport.ua.

Стали відомі причини пропуску Анастасією Меркушиною п'ятого етапу Кубка світу в німецькому Рупольдингу.

Про це розповів батько та особистий наставник української біатлоністки Олег Меркушин.

Актуально: Блашко пропустить чемпіонат світу

"Поясніть ситуацію після Обергофу. Як було прийнято рішення, що ви підете на збір? Після Обергофу ми самі поїхали на збір. Нам чітко сказали, що нас навіть не заявляють на Рупольдинг. А варіант їхати більше тисячі кілометрів в одну сторону для того, щоб виступити на Кубку IBU, звичайно, неприйнятний. Тому, звичайно, краще було підготуватися на висоті, частково, тому і бігли тут індивідуальну гонку, тому що два тижні без стартів вийти відразу на естафету - це малореально, це сто відсотків будуть помилки", - розповів Меркушин.

Нагадаємо, збірна України має можливість боротися за медалі чемпіонату світу.

Коментарі ()