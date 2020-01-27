Бринзак: З самого початку не розраховували на п'яте місце в Кубку націй

Збірній Україні буде важко зберегти поточне місце у Кубку націй.

Про це розповів голова федерації біатлону України Володимир Бринзак.

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"Це буде складно зробити, тим більше, що за змішану естафету ми недорахувалися 110 очок, а суперники теж не дрімають. Але таке завдання і не стояло, ми з самого початку не розраховували на п'яте місце. На сьогодні нас цілком влаштовує місце з шостого по десяте, з тим, щоб зберегти поточну квоту в п'ять спортсменів", - розповів Бринзак.