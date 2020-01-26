Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічий і жіночий мас-старти в Поклюці

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 26 січня, у словенській Поклюці у рамках шостого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться дві гонки, якими і завершиться етап.

Чоловічий і жіночий мас-старти дивіться на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Важливо: Україну в жіночому мас-старті представить тільки Джима

Початок чоловічої гонки о 13:15. Жінки розпочнуть о16:00.

Також трансляції будуть доступними на нашому сайті.

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