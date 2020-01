31-річний біатлоніст збірної Франції Мартен Фуркад мав відмінні шанси здобути чергову перемогу в індивідуальній гонці в словенській Поклюці, але впав прямо обличчям в сніг.

Про це повідомляє прес-служба IBU.

Лідер загального заліку Кубка світу після другої стрільби спочатку забув взяти палицю, а потім взагалі втратив рівновагу і впав прямо обличчям в сніг!

Примітно, що на фініші Фуркад, який закрив всі 20 мішеней в гонці, програв переможцю Йоганнесу Бо всього лише 11 секунд. Цілком можливо, що якби Мартен не допустив цю прикру помилку, то випередив би норвежця.

Second solid shooting for @martinfkde, but a small hiccup before leaving the range! The French is just 1.7 seconds behind JT Boe. The battle continues! Make sure to follow it on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/BqnjPBzVrF