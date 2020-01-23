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Семенов: Вже на другому колі думав зійти з дистанції

Сьогодні 21:10 344 0
Українець міг не завершити гонку
Семенов: Вже на другому колі думав зійти з дистанції
#Семенов, #Поклюка

Джерело - sport.ua.

Біатлоніст чоловічої збірної України Сергій Семенов міг не завершити індивідуальну гонку на шостому етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

Про це він заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Для мене гонка дуже важко склалася. На другій половині першого кола відчув сильну нудоту і надалі просто не міг тримати свій темп. Уже на другому колі думав зійти, але стрільба була в порядку, тому вирішив дотерпіти. Насправді дуже прикро, тому що відчував себе перед гонкою просто відмінно і відчував себе готовим показати хороший результат.

На стрільбі допустив прикрі помилки, але сьогодні навіть нуль на рубежі не зміг би мені принести задоволення від гонки.

Відносно організаційних моментів - ми живемо не внизу, а недалеко від стадіону, на висоті близько 1300. Тому не думаю, що саме висота послужила причиною", - сказав Семенов.

Раніше, Прима посів 18-е місце в індивідуальній гонці у Поклюці.

Нагадаємо, збірна Норвегії оголосила склад на чемпіонат світу-2020.

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