Семенов: Вже на другому колі думав зійти з дистанції

Біатлоніст чоловічої збірної України Сергій Семенов міг не завершити індивідуальну гонку на шостому етапі Кубка світу в словенській Поклюці.

Про це він заявив в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Для мене гонка дуже важко склалася. На другій половині першого кола відчув сильну нудоту і надалі просто не міг тримати свій темп. Уже на другому колі думав зійти, але стрільба була в порядку, тому вирішив дотерпіти. Насправді дуже прикро, тому що відчував себе перед гонкою просто відмінно і відчував себе готовим показати хороший результат.

На стрільбі допустив прикрі помилки, але сьогодні навіть нуль на рубежі не зміг би мені принести задоволення від гонки.

Відносно організаційних моментів - ми живемо не внизу, а недалеко від стадіону, на висоті близько 1300. Тому не думаю, що саме висота послужила причиною", - сказав Семенов.