Збірна України зайняла шосте місце у змішаній естафеті на Кубку IBU

Українці використали 11 додаткових патронів

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в складі Андрія Доценко, Руслана Ткаленко, Ольги Абрамової і Надії Бєлкіна посіла шосте місце в змішаній естафеті на етапі Кубку IBU в Брезно.

На першому етапі Доценко використовував п'ять додаткових патронів, а Ткаленко на другому - чотири. Абрамова краще відпрацювала на вогневому рубежі, але занадто сильно поступалася у швидкості. У свою чергу Надія Бєлкіна, яка виходила на етап дев'ятою, зуміла відіграти три позиції і підняти команду до першої шістки.

Кубок IBU

Брезно-Осрблі

Змішана естафета, 15 січня

1. Росія (0+3) 1:21:37,9

2. Німеччина (0+4) +2,6

3. Норвегія (1+8) +44,7

4. Чехія (0+8) +2:21,7

5. Франція (0+6) +2:22,6

6. Україна (0+11) +2:56,6

Раніше, тренер вказав на готовність Джими.

Також, сестри Семеренко пропустять етап Кубка світу у Поклюці.