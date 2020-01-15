Збірна України зайняла шосте місце у змішаній естафеті на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
Збірна України в складі Андрія Доценко, Руслана Ткаленко, Ольги Абрамової і Надії Бєлкіна посіла шосте місце в змішаній естафеті на етапі Кубку IBU в Брезно.
На першому етапі Доценко використовував п'ять додаткових патронів, а Ткаленко на другому - чотири. Абрамова краще відпрацювала на вогневому рубежі, але занадто сильно поступалася у швидкості. У свою чергу Надія Бєлкіна, яка виходила на етап дев'ятою, зуміла відіграти три позиції і підняти команду до першої шістки.
Кубок IBU
Брезно-Осрблі
Змішана естафета, 15 січня
1. Росія (0+3) 1:21:37,9
2. Німеччина (0+4) +2,6
3. Норвегія (1+8) +44,7
4. Чехія (0+8) +2:21,7
5. Франція (0+6) +2:22,6
6. Україна (0+11) +2:56,6
Раніше, тренер вказав на готовність Джими.
Також, сестри Семеренко пропустять етап Кубка світу у Поклюці.