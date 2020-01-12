Джерело - Чемпіон.
Чоловіча збірна Норвегії з біатлону, яка виступає на Кубку світу, перемагає вже в 6 класичних естафет поспіль.
Про це повідомляє Biathlon Stats.
Раніше подібне вдавалося досягти тільки збірній Німеччини в сезоні-1998/99.
Цього сезону норвежці завоювали золото на етапах в Естерсунді, Хохфільцені і Обергофі.
У сезоні-2018/19 вони не програвали, починаючи з етапу в Рупольдингу (включаючи чемпіонат світу в Естерсунді).
6 relay wins in a row for 🇳🇴 @NSSF_Biathlon male team - that's only been achieved once before by 🇩🇪 Germany in 1998/99!— BiathlonStats (@stats_biathlon) January 11, 2020
For 🇳🇴
Birkeland
Bjøntegaard
Dale
Christiansen
T. Bø
J.T. Bø
For 🇩🇪
Ricco Gross
Peter Sendel
Sven Fischer
Frank Luck
Нагадаємо, Підгрушна фінішувала у ТОП-20 у мас-старті.
Раніше, збірна України фінішувала шостою у жіночій естафеті.