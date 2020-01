Чоловіча збірна Норвегії з біатлону, яка виступає на Кубку світу, перемагає вже в 6 класичних естафет поспіль.

Про це повідомляє Biathlon Stats.

Раніше подібне вдавалося досягти тільки збірній Німеччини в сезоні-1998/99.

Цього сезону норвежці завоювали золото на етапах в Естерсунді, Хохфільцені і Обергофі.

У сезоні-2018/19 вони не програвали, починаючи з етапу в Рупольдингу (включаючи чемпіонат світу в Естерсунді).

6 relay wins in a row for 🇳🇴 @NSSF_Biathlon male team - that's only been achieved once before by 🇩🇪 Germany in 1998/99!

For 🇳🇴

Birkeland

Bjøntegaard

Dale

Christiansen

T. Bø

J.T. Bø



For 🇩🇪

Ricco Gross

Peter Sendel

Sven Fischer

Frank Luck