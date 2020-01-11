Підгрушна вказала на позитив в естафеті на Кубку світу

Українська біатлоністка Олена Підгрушна вказала на свій стан під час естафети на Кубку світу в Обергофі.

Про це розповіла сама біатлоністка.

"Ну, Обергоф - в принципі, важка траса. Вона завжди складна, і сьогодні, завдяки організаторам, змінили коло, тому що вночі після дощу підморозило. На тому самому небезпечному повороті був сьогодні просто каток і, коли ми пробували проїжджати перше коло, закінчував його хто на паркані, хто в деревах! Насправді, там дуже небезпечно було, тому організатори змінили коло - ми бігли не стандартне коло, а врізане. Слава Богу, що так зробили!

Стан ... в порівнянні зі спринтом, сьогодні я бігла! Уже можна було боротися. І пульс і дихання - все було абсолютно нормально. Сьогодні бігла на етапі з більш сильними, так, Хаккен не дісталося - занадто великий розрив був, але відчувала себе набагато краще, ніж в спринті., - розповіла Підгрушна.