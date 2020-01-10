Семенов: Якісь висновки по швидкості насправді неможливо зробити

Під час спринту в Обергофі на етапі Кубка світу почався сильний дощ і ковзання стало зовсім іншим у порівнянні з пристрілкою.

Про це заявив біатлоніст Сергій Семенов.

"Поки ще важко робити якісь висновки, буде видно з подальших перегонів. Поки це тільки перший старт, хоча я намагаюся налаштовувати себе на будь-яку гонку, незалежно від рангу заходи.

Насправді мені зі стартовим номером не сильно пощастило і на нашій третьої групи почався сильний дощ і ковзання стало зовсім іншим у порівнянні з пристрілкою. Навіть якісь висновки по швидкості насправді неможливо зробити", - зазначив Семенов.