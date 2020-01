Біатлоніст збірної Естонії Калев Ермітс у спринтерській гонці на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі на одному зі спусків вилетів за межі траси на асфальт і втратив близько хвилини.

A horrible fall for Kalev Ermits here in #OBE20 but thankfully he was able to get up and continue. Watch the sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dzrwiuky1J