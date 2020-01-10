Джерело - sport.ua.
Біатлоніст збірної Естонії Калев Ермітс у спринтерській гонці на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі на одному зі спусків вилетів за межі траси на асфальт і втратив близько хвилини.
A horrible fall for Kalev Ermits here in #OBE20 but thankfully he was able to get up and continue. Watch the sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dzrwiuky1J— IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2020
Спринт проходив при сильному дощі. Організатори змушені були змінити дистанцію через погодні умови.
Найкращим з українців став Артем Прима, який посів 15 місце.
Нагадаємо, тренери збірної України назвали склад на чоловічу естафету в Обергофі.