Ермітс ледь не отримав серйозну травму

Біатлоніст збірної Естонії Калев Ермітс у спринтерській гонці на четвертому етапі Кубка світу в німецькому Обергофі на одному зі спусків вилетів за межі траси на асфальт і втратив близько хвилини.

A horrible fall for Kalev Ermits here in #OBE20 but thankfully he was able to get up and continue. Watch the sprint on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dzrwiuky1J — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2020

Спринт проходив при сильному дощі. Організатори змушені були змінити дистанцію через погодні умови.

Найкращим з українців став Артем Прима, який посів 15 місце.

Нагадаємо, тренери збірної України назвали склад на чоловічу естафету в Обергофі.