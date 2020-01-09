Махлаєв: Планували, що Підгрушна пропустить спринт, але Блашко не змогла її замінити

Блашко не змогла замінити Підгрушну

Джерело - uabiatlon.

Спринтерську гонку в Обергофі на Кубку світу Дар'я Блашко пропустила через застуду, до наступного етапу з нею все буде гаразд.

Про це заявив тренер збірної України Володимир Махлаєв.

"Планували, що Підгрушна пропустить спринт. У неї сьогодні День народження і під час пристрілки Олена говорила, що не може зібратися. Попри це вона гідно боролася, і ніяких нарікань з приводу її результату немає. Планували, що її місце займе Дар'я Блашко, але останні три-чотири дні вона пропустила через застуду. Нічого страшного немає, але Дар'я – молода спортсменка, тому вирішили її поберегти. Вже сьогодні провели з Блашко невелике тренування – ходили в тунель, де постріляли й пробіглися в комфортних умовах. Думаю, до наступного етапу з нею все буде гаразд. Ми на правильному шляху", - зазначив Махлаєв.

Раніше, Джима фінішувала у ТОП-20 в спринті на Кубку світу.

Нагадаємо, Підручний пропустить спринт в Обергофі.