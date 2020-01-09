Семеренко: Сьогодні була найскладніша гонка у сезоні

Українська біатлоністка - про виступ у спринті в Обергофі

Українській біатлоністці Валі Семеренко у спринті на етапі Кубка світу в Обергофі, де вона стала 25-ю, було фізично дуже складно.

Про це вона заявила в інтерв'ю UA:БІАТЛОН.

"Дуже важкий початок етапу. Напевно, сьогодні була найскладніша гонка у сезоні. Я дуже здивована собою. Було складно фізично. Можливо, занадто багато відпочивали. Організатори добре підготувалися. Вони перекрили трасу, тому підйом був жорсткий - практично лід. А ось на стадіоні була каша, тому що перед цим там тренувалися чоловіки. Добре, що закінчився дощ - було не так холодно і мокро", - зазначила Семеренко.

Нагадаємо, Підручний пропустить спринт в Обергофі.