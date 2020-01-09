Кубок світу. Чоловіки. Естефета 7,5х4 в Обергофі онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Чоловічою естафетою 7,5х4 км продовжиться 4-й етап Кубку світу в Обергофі.

Гонка відбудеться у п'ятницю, 11 січня.

Початок о 15:15 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі UA: Перший.

Також онлайн чоловічої естафети наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у день старту за годину до початку.

Повний розклад 4-го етапу дивіться за посиланням.

Нагадаємо, спринт в Обергофі пропустить Дмитро Підручний, якого відпустили з поважної причини - народження сина. Раніше повідомлялося, що Олена Підгрушна тріумфувала в короткій індивідуальній гонці на Кубку Австрії.