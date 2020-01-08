Четвертий етап Кубку світу: без лідера Бо, але з Підручним

Джерело - Чемпіон.

Після новорічних свят в програму зимових видів спорту повертається Кубок світу з біатлону. З 9 по 12 січня в німецькому Обергофі відбудуться гонки четвертого етапу. Нагадаємо, поки що в цьому сезоні нашим біатлоністам ще не вдалося дістатися до п'єдесталу, але з кожним стартом вони продовжують потроху додавати.

У чоловіків основним претендентом на медалі залишається Дмитро Підручний. Недавно він вдруге став батьком, у зв'язку з цим отримав кілька днів вихідних і приєднатися до команди лише 10 січня. Тобто, вже після того як відбудеться спринт. Зате, Дмитро добре відпочине і повернеться до перегонів в гарному настрої. Нагадаємо, що у Підручного народився син, якого назвали Володимиром, а його доньці Ірині нещодавно виповнилося чотири роки.

Чекає на поповнення в сімействі і лідер загального заліку Йоханнес Бо. Норвежець проводить сезон настільки яскраво, що тренери не сумніваються в тому, що він втратить свої позиції. Тому вони відпустили його на весь січень, під час якого відбудуться відразу три етапи Кубка Світу. Його шанси на перше місце в загальному заліку високо оцінюють і аналітики Parimatch. У списку претендентів на перемогу він як і раніше йде першим. За ним йдуть Фуркад і брат Йоханнеса Тар'єю.

У жінок же як в загальному заліку, так і в котируваннях Parimatch також один лідер - Доротея Вірер. А її основними переслідувачками залишаються норвежки Тіріл Екхофф і Інгрід-Ландмарк Тандреволд. Ми ж будемо вболівати, в першу чергу, за Олену Підгрушну, яка нещодавно виграла індивідуальну гонку на Кубку Австрії. Можливо, їй вдасться нас порадувати вже на Кубку світу.