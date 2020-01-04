Підгрушна виграла коротку індивідуальну гонку на Кубку Австрії

У ТОП-10 фінішувало троє українок

Сьогодні, 4 січня, у Гохфільцені відбулася індивідуальна гонка на Кубку Австрії.

Переможницею жіночої суперкороткої індивідуальної гонки (5 кіл по 1 км кожне, зі штрафом 15 секунд за промах) стала капітан збірної України Олена Підгрушна. Українка вразила всі мішені на чотирьох вогневих рубежах та обійшла представниць збірної Австрії Катарину Іннерхофер і Дуню Здуч на 5 і 16 секунд відповідно.

Валя і Віта Семеренко посіли 9 та 10 місце відповідно.

Дар’я Блашко і Юлія Джима не вийшли на старт через невелике нездужання.

Кубок Австрії

Індивідуальна гонка. Жінки

04 січня

1. Олена Підгрушна (0+0+0+0) 14:10,1

2. Катарина Іннерхофер (1+0+1+1) +5,5

3. Дуня Здуч (0+1+1+0) +15,9

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9. Валя Семеренко (0+1+0+1) +1:02,2

10. Віта Семеренко (1+2+0+1) +1:04,7

DNS Дар'я Блашко

DNS Юлія Джима