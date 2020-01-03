Екгофф: У Франції вболівальники аплодують промахам норвежців

У Франції на етапі Кубка світу в Ансі глядачі підтримують лише своїх спортсменів.

Про це заявила біатлоністка збірної Норвегії Тіріль Екгофф.

"Коли я вперше прибула туди в 2013 році, то на змаганнях було не так багато людей. Шість років по тому ми бачимо 60 тисяч глядачів під час етапу. Це правда, що глядачі в Ансі підтримують своїх. Коли хтось із норвезької команди промахується, вони влаштовують овації", - сказав Екгофф.