Екгофф: У Франції вболівальники аплодують промахам норвежців

Джерело - sport.ua.
У Франції на етапі Кубка світу в Ансі глядачі підтримують лише своїх спортсменів.
Про це заявила біатлоністка збірної Норвегії Тіріль Екгофф.
"Коли я вперше прибула туди в 2013 році, то на змаганнях було не так багато людей. Шість років по тому ми бачимо 60 тисяч глядачів під час етапу. Це правда, що глядачі в Ансі підтримують своїх. Коли хтось із норвезької команди промахується, вони влаштовують овації", - сказав Екгофф.
Раніше, Екгофф виграла чотири гонки Кубка світу поспіль.
Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.