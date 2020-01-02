Санітра: Декілька вдалих стартів ще не зробили Дудченка зіркою

Юрай Санітра прокоментував успіхи Антона Дудченка

Джерело - uabiatlon.

Успішні виступи Антона Дудченка на етапах Кубку світу ще не зробили його зіркою.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра.

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"З огляду на результати – дуже хороший виступ. Але декілька вдалих стартів ще не роблять тебе зіркою. Зараз так само, як і Антона Дудченка, підтягуватимемо на Кубки світу Богдана Цимбала. Хочемо мати якомога більше запасних спортсменів", - розповів Санітра.

Нагадаємо, Санітра анонсував ротацію на Кубку світу.