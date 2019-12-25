Різдвяна гонка: склад учасників та розклад змагань

Джерело - Чемпіон.
28 грудня на стадіоні футбольного клубу Шальке – Фелтінс Арена у Гельзенкірхені (Німеччина) відбудеться Різдвяна гонка (World Team Challenge).
Українську збірну на змаганнях вперше представлятимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Українці позмагаються за перемогу з іншими дев'ятьма двійками, серед яких є неодноразові переможці та призери:
Ерік Лессер/Лаура Дальмаєр (Німеччина 1)
Бенедикт Долль/Деніз Геррманн (Німеччина 2)
Лукас Гофер/Доротея Вірер (Італія)
Ветле Шостад Крістіансен/Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія)
Юліан Ебергард/Ліза-Тереза Гаузер (Австрія)
Матвій Єлісєєв/Катерина Юрлова-Перхт (Росія)
Міхал Крчмарж/Маркета Давідова (Чехія)
Антонен Гігонна/Анаїс Бескон (Франція)
Беньямін Вегер/Лєна Хеккі (Швейцарія)
Розклад змагань:
18:35 – Церемонія відкриття
19:15 – Масстарт
20:05 – Гонка переслідування
21:00 – Церемонія закриття
Раніше, сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.
Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.