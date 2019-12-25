 Різдвяна гонка: склад учасників та розклад змагань | Біатлон | Champion.com.ua
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Різдвяна гонка: склад учасників та розклад змагань

Сьогодні 18:09 72 0
Церемонія відкриття змагань розпочнеться о 18:35
Різдвяна гонка: склад учасників та розклад змагань
#Підручний, #Меркушина

Джерело - Чемпіон.

28 грудня на стадіоні футбольного клубу Шальке – Фелтінс Арена у Гельзенкірхені (Німеччина) відбудеться Різдвяна гонка (World Team Challenge).

Українську збірну на змаганнях вперше представлятимуть Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. Українці позмагаються за перемогу з іншими дев'ятьма двійками, серед яких є неодноразові переможці та призери:

Ерік Лессер/Лаура Дальмаєр (Німеччина 1)

Бенедикт Долль/Деніз Геррманн (Німеччина 2)

Лукас Гофер/Доротея Вірер (Італія)

Ветле Шостад Крістіансен/Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія)

Юліан Ебергард/Ліза-Тереза Гаузер (Австрія)

Матвій Єлісєєв/Катерина Юрлова-Перхт (Росія)

Міхал Крчмарж/Маркета Давідова (Чехія)

Антонен Гігонна/Анаїс Бескон (Франція)

Беньямін Вегер/Лєна Хеккі (Швейцарія)

Розклад змагань:

18:35 – Церемонія відкриття

19:15 – Масстарт

20:05 – Гонка переслідування

21:00 – Церемонія закриття

Раніше, сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.

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