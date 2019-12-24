 Бринзак: Підручного підводять до чемпіонату світу | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
23.12.2019 18:30 6381 47
Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки
Вчора 18:24 5288
Дерюгіна: Підготовка українських гімнасток до Олімпіади перебуває під загрозою зриву
Вчора 17:55 322
Легальна ли лотерея Золотой Кубок?
Вчора 15:54 182
Визначився найбільш високооплачуваний спортсмен десятиліття
Вчора 15:12 1918
Павелко обіцяє рекордні преміальні за вихід збірної України на Євро-2020
Вчора 14:42 1115
Рух отримав заборону на трансфери
Вчора 13:47 892
Балакін: Я був готовий зупинити матч Шахтар — Динамо
Вчора 12:44 1407 1
Захисник Динамо близький до переходу у клуб із США
Вчора 09:13 1806
Колишній найкращий марафонець Європи закликав президента Федерації легкої атлетики України піти з посади
Вчора 00:11 3011
Блоги
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке
Про допінг Бєсєдіна, заяву Тайсона та фотку Зозулі - підсумки року в ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:26 344
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою
Барселона проти Барселони. Сім років тому команди Гвардіоли і Віланови зіграли між собою Valeriy Ruchka
Вчора 16:43 336
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10
Бігун Оскар Пісторіус очолив рейтинг головних лиходіїв десятиліття зі світу спорту. Суарес і Мак-Грегор у ТОП-10 Valeriy Ruchka
Вчора 14:21 721
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича
Фанати відрізали ніс статуї Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Вчора 13:58 281
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2
Олександр ГЛУЩЕНКО: Чому безкоштовного футболу більше не буде та куди зникнуть канали Футбол 1/2 Дима Копий
23.12.2019 18:30 6380 47
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
24 Грудня 2019
23:54 Гімнастика Дерюгіна: Влада перетворює нас на посміховисько 1088 1
23:45 Футзал У матчі зірок-2019 Схід переміг Захід 175
23:37 Футбол Манчестер Юнайтед позбудеться двох футболістів 225
23:30 Біатлон Сестри Семеренко і Джима не виступлять на окремих етапах Кубка світу 177
23:20 Футбол Визначено найкращого гравця Динамо у грудні 200
23:10 Футбол Голанд вибрав клуб, в якому продовжить кар'єру 175
22:54 Футбол Посол України в Іспанії: Клуб буде покараний за образи на адресу Зозулі 301
22:40 Футбол Українця визнали найкращим форвардом чемпіона Білорусі 261
22:25 Біатлон Бринзак: Підручного підводять до чемпіонату світу 105
22:10 Футбол Шевченко міг залишити збірну України після відбору ЧС-2018 278
21:55 Олімпійські ігри-2020 Росія затягувала суд з WADA, щоб виступити на Олімпіаді під своїм прапором 210
21:40 Бокс The Ring назвав найкращий нокаут 2019 року 371
21:25 Футбол Динамо офіційно підтвердило оренду хавбека в Олександрію 244
21:09 Футбол Маріу: Роналду може переїхати до Росії 607
20:55 Футбол Вілліан: Готовий грати у Челсі до сорока років 138
20:40 Футбол Зоря планує підписати футболістів на три позиції 327
20:24 Хокей. УХЛ Донбас знищив Динамо у 23 турі УХЛ 181
20:10 Футбол Ювентус позбувся Манджукича 625
19:55 Футбол Мбаппе: Коли я прийшов до ПСЖ, то у команді була одна зірка 376
19:40 Біатлон Бринзак: Підгрушна зможе поборотися за медалі на чемпіонаті світу 341
19:25 Бокс Дерев'янченко: Головкіна тягнуть за вухо 553
19:10 Футбол Нападник Зорі перейшов до Десни 791
18:55 Футбол Півзахисник Динамо взагалі не дуже хоче грати у футбол 729
18:40 Гімнастика Дерюгіна: До України можуть застосувати санкції та штрафи 770
18:24 Футбол Бєсєдіну загрожує дискваліфікація на чотири роки 5288

Бринзак: Підручного підводять до чемпіонату світу

Вчора 22:25 105 0
Президент ФБУ розповів про стан лідера чоловічої збірної
Бринзак: Підручного підводять до чемпіонату світу
#Бринзак, #Підручний

Джерело - Український біатлон.

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний в Антгольці має показати свій максимальний результат.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Чи витримає Підручний весь сезон на такому рівні? Якщо не буде турбувати спина, інші проблеми ... Якщо зараз обійдеться без хвороб під час різдвяної паузи – зараз-то хлопців розпустили по домівках... Звичайно, можуть бути коливання в результатах.

Тим більше, я знаю, що Юрай Санітра акцентовано підводить Діму до чемпіонату світу. Якісь середні і трохи вище середнього результату у Підручного повинні бути і до чемпіонату, а вже в Антгольці він повинен показати максимум. Ну а після... Подивимося, що він зуміє показати на залишку свого функціонального стану, там більше доведеться терпіти", - зазначив Бринзак.

Раніше, Бо пропустить січневі етапи Кубка світу.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.

Коментарі ()