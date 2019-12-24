Бринзак: Підручного підводять до чемпіонату світу

Лідер чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний в Антгольці має показати свій максимальний результат.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Чи витримає Підручний весь сезон на такому рівні? Якщо не буде турбувати спина, інші проблеми ... Якщо зараз обійдеться без хвороб під час різдвяної паузи – зараз-то хлопців розпустили по домівках... Звичайно, можуть бути коливання в результатах.

Тим більше, я знаю, що Юрай Санітра акцентовано підводить Діму до чемпіонату світу. Якісь середні і трохи вище середнього результату у Підручного повинні бути і до чемпіонату, а вже в Антгольці він повинен показати максимум. Ну а після... Подивимося, що він зуміє показати на залишку свого функціонального стану, там більше доведеться терпіти", - зазначив Бринзак.