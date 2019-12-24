Бринзак: Є деякі бюджетні проблеми з фінансуванням біатлону

Інноваційні впровадження у підготовку вітчизняних біатлоністів неможливе через фінансові проблеми.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак в інтерв'ю Biathlon.com.ua.

"У нас, на жаль, поки немає такого потужного фінансування. Хоча це і не панацея. У тих же росіян куди більш серйозні можливості, а проблеми зі мастилами, як бачите, є. Важливіше - то, як працює колектив: тренери, мастильники. Ну і іноді навіть можемо звернутися до французьких або швейцарських компаній, які знаходяться неподалік від місць проведення змагань і мають в наявності відповідне обладнання. Ми привозимо їм лижі, залишаємо на ніч, і вони до ранку відкатають нам необхідні структури - таке теж буває.

Нині є деякі бюджетні проблеми з фінансуванням, тому збір в Європі для всієї команди ми організували за рахунок федерації, щоб спортсменам не довелося в Україні в умовах без снігу втрачати тренувальну практику. Але, взагалі, зараз складніше федераціям, які беруть участь в експерименті, ми ж в ньому участі не беремо, і можемо працювати у борг. Тобто, витратити свої кошти, а в січні-лютому отримати компенсацію. Ну і, тим більше, наші тренери і функціонери вчасно пожвавішали, і зараз до середини січня планові збори вже профінансовані", - зазначив Бринзак.