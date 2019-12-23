 Тренер вказав причину провалу Підручного у мас-старті | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА
Сьогодні 11:10 2496
Дибала перевершив історичне досягнення Шевченка
Сьогодні 11:29 1154
Ломаченко: У Лопеса є проблеми у захисті
Вчора 20:41 791
Екгофф виграла мас-старт, Підгрушна - 19
Вчора 15:56 651
Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23
Вчора 14:13 456
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Вчора 10:39 43896
Український кікбоксер Адамчук переміг досвідченого росіянина
Вчора 01:10 1091
Ліверпуль обіграв Фламенгу та став переможцем клубного чемпіонату світу
21.12.2019 22:06 2229
Троє українців візьмуть участь у мас-старті на Кубку світу
21.12.2019 19:55 1186
Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу
21.12.2019 16:42 1123
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:51 Футбол Фенербахче хоче підписати гравця Мілану 20
13:39 Бокс Мчуну готовий надати реванш Лебедєву 252
13:33 Футбол Megogo провів першу в Україні трансляцію футболу в 4K 409
13:20 Футбол Зідан не планує купувати нападника у січні 144
13:10 Блог ТОП-5 бездротових навушників для занять спортом 152
12:58 Бокс Арум назвав наступного суперника Джошуа 1013
12:45 Футбол Динамо хоче підписати нападника Інгульця 973
12:30 Футбол Фортуна - Уніон 2:1. Огляд матчу 154
12:19 Біатлон Тренер вказав причину провалу Підручного у мас-старті 661
11:59 Футбол Олімпік покинув орендований гравець Динамо 563
11:46 Футбол Тоттенгем розслідує расизм у матч із Челсі 221
11:30 Футбол Тоттенгем - Челсі 0:2. Відеоогляд матчу 145
11:29 Футбол Дибала перевершив історичне досягнення Шевченка 1154
11:10 Футбол Збірна України показала найкращий результат за шість років у рейтингу ФІФА 2496
10:49 Футбол Альянса Ліма хоче орендувати гравця Динамо 1466
10:44 Блог Рій бджіл атакував футболістів у Танзанії 328
10:31 ММА Квитки на бій Мак-Грегор – Серроне розкупили за один день 448
10:16 Хокей Рейнджерс розгромили Анагайм, перемоги Калгарі та Вегаса. Результати матчів НХЛ 190
09:58 Футбол Падерборн - Айнтрахт 2:1. Огляд матчу 174
09:46 Футбол Індзагі: Ми зробили щось чарівне 518
09:30 Баскетбол Денвер обіграв Лейкерс, перемоги Бостона та Торонто. Результати матчів НБА 223
09:16 Футбол Гвардіола: Нереально наздогнати Ліверпуль 705
08:57 Футбол Бетіс - Атлетіко 1:2. Огляд матчу 261
08:44 Футбол Моурінью: Челсі перевершив Тоттенгем 288
08:25 Футбол Реал - Атлетік 0:0. Огляд матчу 313

Тренер вказав причину провалу Підручного у мас-старті

Сьогодні 12:19 661 0
Юрай Санітра прокоментував результати мас-старту на Кубку світу
Тренер вказав причину провалу Підручного у мас-старті
#Підручний, #Санітра, #Кубок світу

Джерело - biathlon.com.ua.

Через падіння Дмитро Підручний втратив близько хвилини часу.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Австрієць Фелікс Лейтнер обійшов його на 1-му колі, Дмитро упав, у нього відкрилося кріплення. Ми боялися, що він зламав лижу. Втратив десь хвилину. Тепер потрібно робити акцент на стрільбі. Шкода, він міг бути сьогодні попереду. Такий біатлон сьогодні. Траса важка, непросто штовхати лижі вперед.

Актуально: Підручний: Після падіння на 1-му колі у мене збилося дихання, вже не зміг відновитися

Діма зробив промах на 5 годин на першій стійці - може, тому що пальці замерзли. На останньому вогневому Діма знову зробив промах - габарит на 2 години, працював в ритмі. Важко йшов по трасі, видно, що втомився. Умови складні", - розповів Санітра.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.

Коментарі ()