Тренер вказав причину провалу Підручного у мас-старті

Юрай Санітра прокоментував результати мас-старту на Кубку світу

Через падіння Дмитро Підручний втратив близько хвилини часу.

Про це розповів старший тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра.

"Австрієць Фелікс Лейтнер обійшов його на 1-му колі, Дмитро упав, у нього відкрилося кріплення. Ми боялися, що він зламав лижу. Втратив десь хвилину. Тепер потрібно робити акцент на стрільбі. Шкода, він міг бути сьогодні попереду. Такий біатлон сьогодні. Траса важка, непросто штовхати лижі вперед.

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Діма зробив промах на 5 годин на першій стійці - може, тому що пальці замерзли. На останньому вогневому Діма знову зробив промах - габарит на 2 години, працював в ритмі. Важко йшов по трасі, видно, що втомився. Умови складні", - розповів Санітра.

Нагадаємо, Бо виграв мас-старт, Підручний лише 23.