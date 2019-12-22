Підгрушна: Не скажу, що розчарована цією гонкою

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна незадоволена своєю стрільбою у мас-старті у французькому Ансі в рамках 3 етапу Кубка світу 2019/2020.

Про це українка заявила в інтерв'ю biathlon.com.ua.

"Лижі сьогодні відпрацювали відмінно! Ніяких претензій, навпаки, велика подяка сервісменам. Звичайно вже складно, але знову ж таки, всі в однакових умовах - хто швидше відновився, у кого цей процес довше триває. Біглося, як біглося.

Вчора на останньому колі мені дуже погано стало фізично. Погано сьогодні спала - дуже важко відходила від попередніх двох днів. Думала, сьогодні буде ще гірше, але все ж вдалося якось налаштуватися - могла триматися в групі і десь поборотися. Не скажу, що розчарована цією гонкою, але якби стріляла на нуль, було б краще.

Відновлення ... Чим багаті, тим і раді! Не кажу про інші країни, у нас, що може лікар, масажист, та й самі - то робимо по максимуму.

Три промахи для мене нині - забагато, але подивилася як інші стріляли, то три промахи - це ще й добре! Просто другий день поспіль бігти під зливою - дуже складно!

Я дуже задоволена цим триместром, початком сезону! Ніхто не міг і подумати навесні, коли були питання, чи зможу я взагалі продовжувати виступати, що все складеться саме так!" - сказала Підгрушна.