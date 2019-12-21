 Троє українців візьмуть участь у мас-старті на Кубку світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Троє українців візьмуть участь у мас-старті на Кубку світу

Сьогодні 19:55 457 0
Вперше у кар’єрі мас-старт на Кубку світу бігтиме Дарія Блашко
Троє українців візьмуть участь у мас-старті на Кубку світу
#Підгрушна, #Блашко, #Підручний

Джерело - xsport.ua.

Завтра, 22 грудня, у заключний день третього етапу Кубка світу з біатлону у французькому Ансі відбудуться мас-старти у чоловіків і жінок.

У чоловічій гонці Україну представить Дмитро Підручний, який займає 16-е місце в загальному заліку.

В свою чергу Олена Підгрушая і Дарія Блашко побіжать гонку у жінок. Капітан займає той же 16-е місце в рейтингу Кубка світу, хоч і пропустила перший етап, тоді як Блашко набрала 35 очок в Ансі та зуміла пробитися в 30-ку мас-старту. Мас-старт в Ансі стане для неї першим в кар'єрі на рівні Кубка світу.

Чоловічий мас-старт розпочнеться  22 грудня о 13:10, а жіночий - о 15:15.

Нагадаємо, Підгрушна та Блашко у ТОП-20 гонки переслідування на Кубку світу.

Раніше, Підгрушна посіла 9 місце у спринті.

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