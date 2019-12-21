Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Ансі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 21 грудня, у французькому Ансі у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться жіноча гонка переслідування.
Початок о 16:00 за київським часом.
Актуально: Кубок світу. Ансі: розклад етапу
Україну у цій гонці представлятимуть Олена Підгрушна (9), Дар'я Блашко (30), Юлія Джима (38), Віта Семеренко (50) і Валя Семеренко (55).
Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.
Також трансляція буде доступною на нашому сайті.
Нагадаємо, сьогодні відбудеться чоловічий перс'ют.