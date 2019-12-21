Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу гонку переслідування в Ансі

Гонка розпочнеться о 16:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21 грудня, у французькому Ансі у рамках третього етапу Кубка світу з біатлону сезону-2019/2020 відбудеться жіноча гонка переслідування.

Початок о 16:00 за київським часом.

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Україну у цій гонці представлятимуть Олена Підгрушна (9), Дар'я Блашко (30), Юлія Джима (38), Віта Семеренко (50) і Валя Семеренко (55).

Дивитися гонку можна на телеканалі UA-ПЕРШИЙ.

Також трансляція буде доступною на нашому сайті.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться чоловічий перс'ют.